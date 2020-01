Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,328 EUR +0,25% (16.01.2020, 13:43)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,316 EUR +0,66% (16.01.2020, 13:17)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der überraschende Rücktritt der Regierung habe die Gazprom-Aktie gestern kaum belastet. Auch die Verzögerungen beim Bau von Nord Stream 2 hätten dem Kurs wenig anhaben können - die finanziellen Auswirkungen davon seien aktuell ohnehin noch überschaubar. Allmählich werde aber ein mögliches Problem für Gazprom immer deutlicher, was die Aktie doch nachhaltig belasten könnte.So würden die Temperaturen in Europa weiterhin sehr mild bleiben - untypisch mild im Vergleich zu den Vorjahren. Dementsprechend mäßig dürfte sich die Gasnachfrage entwickeln. Dies sei natürlich eine deutliche Belastung für den Gaspreis. Dieser habe sich ohnehin schon in den vergangenen Wochen sehr schwach entwickelt.Für den weltgrößten Erdgasproduzenten würden niedrigere Gaspreise natürlich auch geringere Einnahmen bedeuten. Zwar seien bei vielen Lieferverträgen die Gaspreise über einen längeren Zeitraum hinaus festgezurrt. Dennoch würden sich anhaltend schwache Gaspreise natürlich auch im Konzernergebnis widerspiegeln und könnten auch den Aktienkurs etwas zusetzen.Es sei keine Neuigkeit, dass Gazproms Gewinn im laufenden Jahr leicht rückläufig sein dürfte. Anleger sollten daher trotz der anhaltend milden Temperaturen nicht in Panik geraten. Was man sich ja stets vor Augen halten müsse: Selbst bei einem Gewinnrückgang um fast 20 Prozent würde das KGV der Dividendenperle immer noch bei knapp 5 liegen - die Aktie sei im internationalen Vergleich ein absolutes Schnäppchen und sollte in Zeiten eines globalen "Anlage-Notstands" weiterhin gefragt bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: