Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,467 EUR +0,20% (08.05.2019, 16:26)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,462 EUR -0,84% (08.05.2019, 16:00)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel setze derzeit seine Konsolidierungsbewegung weiter fort. Dies sei angesichts des Kursanstiegs der vorangegangenen Wochen charttechnischer gesehen auch durchaus gesund. Und auch beim Blick auf die neueste Meldung des Erdgasriesen sei ein Rückgang verständlich.Denn nachdem es in den vergangenen Jahren von Gazprom regelmäßig neue Rekorde beim Gasabsatz gegeben habe, dürfte dieser Trend 2019 wohl enden.Denn in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres sei die Absatzmenge in Staaten, die nicht Teil der ehemaligen Sowjetunion gewesen seien, zwischen Januar und Ende April um 8,4 Prozent auf 644 Mrd. Kubikmeter zurückgegangen.Hauptverantwortlich hierfür seien aber weniger eine stärkere Konkurrenz, sondern vielmehr die höheren Temperaturen in Europa gewesen, die zu einer schwächeren Gasnachfrage geführt hätten.Mutige Anleger mit einem langen Atem können bei der extrem günstig bewerteten Aktie dabei bleiben (Stopp: 3,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: