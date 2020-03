Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,404 EUR -1,57% (05.03.2020, 09:38)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Auch die Gazprom-Aktie sei durch die Corona-Hysterie stark unter Druck geraten. Der Grund hierfür seien die sinkenden Ölpreise gewesen, die sich mittelfristig auch im Ergebnis des russischen Erdgasriesen bemerkbar machen würden (die Tochter Gazpromneft fördere v.a. Öl, zudem seien die Gaspreise bei vielen Lieferverträge an den Ölpreis gekoppelt).Indes stünden die Chancen gut, dass sich das angeschlagene Chartbild wieder etwas aufhelle. Im Zuge der jüngsten Korrektur sei das im Zuge der Dividenden-Rally im Mai 2019 aufgerissene Gap bei 5,85 USD geschlossen worden. Nun wäre es aus charttechnischer Sicht natürlich wichtig, dass auf diesem Niveau jetzt ein Boden ausgebildet und diese Marke tunlichst nicht erneut unterschritten werde. In diesem Fall wäre dann wahrscheinlich, dass dann auch die Ende Februar entstandene Kurslücke bei 6,48 USD geschlossen werde.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die extrem günstig bewertete Gazprom-Aktie seien nach wie vor gut. Solange sich bei den Öl- und Gaspreisen sowie im Chart selbst aber noch kein klarer Boden ausgebildet habe, dränge sich noch kein Kauf auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,408 EUR -0,07% (05.03.2020, 09:23)