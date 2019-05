Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,702 EUR -1,35% (23.05.2019, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,742 EUR -0,17% (23.05.2019, 09:31)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Man müsse nicht lange suchen, um im Internet auf Berichte zu stoßen, in denen erklärt werde, wie bei Gazprom ineffizient gewirtschaftet werde, wie Posten eher undurchsichtig vergeben würden oder wie immer wieder schlicht und einfach Geld verschwendet werde. Sollte man deshalb einen Bogen um die Aktie des Gasriesen machen?Klare Antwort: nein. Denn das "Gesamtpaket", welches die Aktie von Gazprom zu bieten habe, sei einfach so gut, dass man über die diversen "suboptimalen Eigenarten" des Konzerns hinwegsehen könne.Denn ähnlich wie oftmals im Sport zähle auch an der Börse letztlich vor allem eines: das Ergebnis. Und dies dürfte bei Gazprom trotz zahlreicher Ineffizienzen auch in diesem Jahr äußerst positiv ausfallen. Analystenprognosen zufolge dürfte sich der Nettogewinn erneut auf mehr als 20 Milliarden Dollar belaufen.Gazprom sitze einfach auf so gewaltigen Erdgasreserven und verfüge über ein strategisch sinnvolles Netz an Pipelines (das auch stetig wachse), dass Gewinne regelrecht vorprogrammiert würden.Fazit: Sicherlich könnte bei Gazprom effizienter gearbeitet werden. Natürlich könnte der Shareholder Value bei Gazprom stärker in den Vordergrund gerückt werden. Und es sei auch verständlich, dass institutionelle Investoren eher auf westliche Energieriesen setzen würden.Andererseits würden die hervorragende Marktstellung, die extrem günstige Bewertung (KGV von 4; KBV von 0,3) und natürlich die satte Dividendenrendite von aktuell knapp acht Prozent und demnächst womöglich sogar mehr als zehn Prozent für sich sprechen.Mutige Anleger können bei Gazprom daher weiterhin zugreifen (Stopp: 4,10 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link