Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 verzögere sich. Ursprünglich sollte die Ostseepipeline bis zum Jahresende das erste russische Erdgas transportieren. "Wir haben geplant, das Projekt in den nächsten Monaten im Einklang mit allen rechtlichen und technischen Vorgaben abzuschließen", habe das Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Ein Zeitpunkt für die Fertigstellung könne angesichts des Wetters nicht genannt werden. Zuvor habe der Sender NDR 1 Radio MV über die Verzögerung berichtet.Die Verzögerung werde den Abschluss des Vorhabens nicht aufhalten. Gazprom ist und bleibt die klare Nummer 1 im Gasgeschäft, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Marktmacht des russischen Erdgasproduzenten in Europa werde über kurz oder lang wohl weiter wachsen.Die mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch enorm günstig bewertete Gazprom-Aktie ist daher für mutige Investoren nach wie vor ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Charttechnisch befinde sich der Titel in einer enorm starken Verfassung. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vor gut zwei Jahren liege die Aktie inzwischen fast 100 Prozent in Front. Stopp bei 5,20 Euro zur Absicherung platzieren! (Analyse vom 10.12.2019)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,982 EUR -0,20% (10.12.2019, 11:31)