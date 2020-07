Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die USA würden nach wie vor mit aller Macht gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2 kämpfen, da sie darin natürlich erhebliche Konkurrenz für ihr Fracking-Gas, das sie gerne künftig verstärkt in Europa würden absetzen wollen, sehen würden. Stetig gebe es neue Drohungen von US-Politikern - doch Dänemark lasse sich dadurch anscheinend nicht beeinflussen.So habe die Nachrichtenagentur "Reuters" diese Woche berichtet, dass Dänemark die Verlegung der noch fehlenden Rohre von Nord Stream 2 in dänischen Gewässern erlauben werde.Eine letzte Waffe der USA bleibe - wie so oft - die Drohung mit Sanktionen gegen an dem Bau beteiligte Firmen. Es bleibe jedenfalls spannend.Die Erlaubnis Dänemarks sei natürlich eine gute Nachricht für Gazprom. Die Chancen für eine zeitnahe Fertigstellung des Prestigeprojekts würden dadurch steigen. Da die Marktmacht des Weltmarktführers in Europa allein schon wegen der allmählich schwindenden Reserven in der Nordsee weiter steigen dürfte und die Pipeline nach China sowie diverse LNG-Projekte dem Erdgasriesen weitere Wachstumschancen biete, würden die Aussichten gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: