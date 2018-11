Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,12 EUR -0,24% (16.11.2018, 12:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Papier des russischen Energieriesen gehöre seit Jahren zu den beliebtesten Aktien der deutschen Privatanleger. Nachdem die Kursentwicklung über lange Zeit eher ernüchternd gewesen sei, habe sich die Situation zuletzt wieder etwas verbessert. "Der Aktionär" zähle drei Gründe auf, warum es weiter nach oben gehen könnte:- Gas werde immer wichtiger- die Marktmacht wachse- den Euro gibt es für 27 Cent: Ein Börsenwert, der mit aktuell 55 Mrd. USD satte 75% unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital von 202 Mrd. USD liege, sei bei einem nachhaltig hochprofitablen Konzern rein wirtschaftlich betrachtet eigentlich Käse. So würden Investoren beim Kauf der Gazprom-Anteile aktuell rechnerisch für 27 Cent einen Euro erhalten.Natürlich gäbe es auch noch andere Gründe, die für den Kauf der Gazprom-Anteile sprechen würden. Genauso gebe es auch diverse Argumente, die eher für den Verkauf sprechen würden. Die Gazprom-Aktie bleibe ein heißes Eisen und daher weiterhin eher für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet. Der Stoppkurs sollte weiter bei 3,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,12 EUR +0,24% (16.11.2018, 12:23)