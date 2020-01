Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,438 EUR +1,64% (17.01.2020, 16:48)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Während die relativ milden Temperaturen in Europa dafür sorgen könnten, dass Gazproms Erdgasabsatz in Westeuropa im ersten Quartal des laufenden Jahres eher schwach ausfallen könnte, seien die Aussichten für die "Öl-Tochter" Gazprom Neft gut.So habe Gazprom-Neft-CEO Alexander Dyukov erklärt, dass die Ölproduktion des Konzerns 2020 ausgeweitet werde. Sollte der OPEC+-Deal, durch den einige der weltgrößten Erdölförder-Länder den Ölpreis stützen möchten, nicht verlängert werden, könnte Gazprom Neft im laufenden Jahr sogar mehr als 100 Millionen Tonnen Öläquivalent produzieren.Dyukov habe sich zudem im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen, die einigen Investoren zuletzt Sorgen gemacht hätten, gelassen gezeigt. So werde die Gazprom-Tochter trotz des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiterhin im Irak produzieren. Und auch der Regierungswechsel in Moskau bereite ihm offenbar keinerlei Kopfzerbrechen. Dyukov gehe etwa davon aus, dass sich an der Steuerpolitik unter dem designierten Ministerpräsidenten Michail Mischustin nichts ändern werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,422 EUR +0,95% (17.01.2020, 17:07)