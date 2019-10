Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (31.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Darauf sei lange gewartet worden: Am Mittwochabend habe die Meldung, dass die Energiebehörde Dänemarks doch noch die Zustimmung für den umstrittenen Bau der Nord Stream 2 Pipeline erteile, für einen Freudensprung bei der Gazprom-Aktie gesorgt. Das Unternehmen spare Geld und Zeit. Doch inzwischen hätten Anleger trotzdem Gewinne mitgenommen.Wie berichtet, hätte die Realisierung des gesamten Projekts im Fall einer Umgehung dänischer Gewässer wohl knapp acht Monate länger gedauert als ursprünglich kalkuliert. Zudem hätte sich der Bau wohl um 615 Mio. USD auf mehr als 10 Mrd. USD verteuert.Doch Gazprom habe sich ohnehin zuversichtlich gezeigt, die Genehmigung von Dänemark zu erhalten. Selbst wenn dies nicht geschehen wäre, wäre eine Verlegung nach Einschätzung von "Der Aktionär" zwar ärgerlich gewesen, hätte aber langfristig gesehen keine allzu dramatischen Folgen gehabt.Gazprom wirke günstig bewertet und dürfte seine Marktmacht in den kommenden Jahren ausbauen kommen. Der Aufwärtstrend sei vollkommen intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: