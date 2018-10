Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel sei über einige Wochen hinweg kräftig gestiegen. Ausgehend vom Mitte August erreichten Tief habe sich die Gazprom-Aktie in zwei Monaten um 29 Prozent verteuert. Aktuell korrigiere die Gazprom-Aktie allerdings wieder deutlich, was vor allem an einer Entwicklung liege.Denn zurzeit würden auch die zuvor ebenfalls sehr stark gelaufenen Ölpreise deutlich korrigieren. Der Erdgasriese sei wegen der ölproduzierenden Tochter Gazpromneft sowie der Ölpreiskopplung bei vielen Gasverträgen natürlich auch stark vom Ölpreis abhängig. Daher dürfte der Gazprom-Vorstand auf ein baldiges Ende der Ölpreis-Korrektur hoffen.Alles in allem sei die aktuelle Korrektur der Gazprom-Aktie (und auch der Ölpreise) aus charttechnischer Sicht als absolut gesund zu werten. Grund zur Sorge bestehe nicht.