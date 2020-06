Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,872 EUR (26.06.2020)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der kräftige Verfall der Öl- und Gaspreise werde im laufenden Jahr zu einem deutlichen Gewinnrückgang bei Gazprom führen. Zudem habe den russischen Erdgasriesen die witterungsbedingt schwache Nachfrage aus den wichtigen europäischen Märkten zu Beginn des Jahres belastet. Dafür könnte nun eine andere Region wichtiger werden.So befinde sich Gazprom in Gesprächen mit seinen chinesischen Vertragspartnern über eine Ausweitung der für dieses Jahr geplanten Liefermengen. Laut der 2014 solle der Rohstoffriese 38 Milliarden Kubikmeter Erdgas liefern.Gazprom-Chef Alexej Miller habe erklärt, man diskutiere mit China über eine weitere Ausweitung der Zusammenarbeit. Dabei gehe es auch darum, ob die Liefermenge für 2020 auf 44 Milliarden Kubikmeter erhöht werde. Mittelfristig würden beide Parteien an ihren Plänen festhalten, dass die Gaslieferungen Jahr für Jahr steigen sollten, bis die Zielmarke von 130 Milliarden Kubikmeter erreicht werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,876 EUR +0,74% (29.06.2020, 09:02)