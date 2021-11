XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,695 EUR -5,35% (22.11.2021, 13:14)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (22.11.2021/ac/a/a)



Im juristischen und politischen Tauziehen, ob und wann Nord Stream 2 die Betriebserlaubnis erhalte, schlage Gazprom nun ein neues Kapital auf. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichte, wolle der halbstaatliche Konzern ein neues Unternehmen gründen, welches den Pipeline-Abschnitt in Deutschland betreiben werde.Diese Firma solle zu 100 Prozent Eigentum der Nord Stream 2 AG sein. Dadurch wäre die Option vom Tisch, wonach Gazprom andere Unternehmen am Projekt beteiligen würde. Laut EU-Regeln müssten Erdgasproduzent und Pipeline-Betreiber rechtlich getrennt sein. Zudem müsse der Betreiber seinen Sitz in der EU haben. Ob die Gründung einer deutschen Tochter ausreichen werde, um die Anforderungen zu erfüllen, sei nun die große Frage.Auf eine sonderlich rasche Lösung sollten Gazprom-Aktionäre allerdings nicht hoffen. Es dürfte noch einige Monate dauern, bis Gazprom die Betriebserlaubnis für die zweite Ostsee-Pipeline erhalte. So gehe Zongqiang Luo, Gasmarktexperte bei Rystad Energy, davon aus, dass "die Zertifizierung frühestens im April nächsten Jahres abgeschlossen werden kann".