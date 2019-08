Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Schatten der Rally der Gazprom-Aktie hätten sich in den zurückliegenden Monaten auch die Papiere der Tochtergesellschaft Gazpromneft, die auf das Ölgeschäft spezialisiert sei, deutlich verteuert. Gestern habe das Unternehmen seine Q2-Zahlen vorgelegt - und diese könnten sich durchaus sehen lassen.So habe Gazpromnefts operativer Gewinn (EBITDA) mit 190 Mrd. Rubel (umgerechnet 2,6 Mrd. Euro) deutlich über den durchschnittlichen Analystenerwartungen in Höhe von 164 Mrd. Rubel gelegen. Der Umsatz sei um sieben Prozent auf 628 Mrd. Rubel gestiegen, womit die Markterwartungen ebenso wie beim Nettogewinn (107 Mrd. Rubel) getroffen worden seien.Für das Gesamtjahr würden Analysten aktuell von einem Umsatz von 2,4 Bio. Rubel ausgehen. Der Nettogewinn solle demnach auf 411 Mrd. Rubel ansteigen - was natürlich den Mehrheitsaktionär Gazprom und dessen Aktionäre besonders freuen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,28 EUR -0,82% (09.08.2019, 10:35)