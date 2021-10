Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

9,265 EUR +3,00% (05.10.2021, 21:54)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

9,185 EUR +4,32% (05.10.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (05.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Erdgasförderunternehmens PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hiobsbotschaft für die Verbraucher: Die Erdgasverträge hätten am Dienstag in Europa neue Höchststände erreicht, da die steigenden Preise den Energiesektor der Region vor der Winterperiode weiter unter Druck setzen würden. November-Kontrakte am niederländischen TTF-Hub - einer europäischen Benchmark für Erdgas - seien kurz nach Mittag in London mit rund 118 Euro pro Megawattstunde (MWH) gehandelt worden. Der Frontmonatskontrakt sei an diesem Tag um fast 19 Prozent gestiegen und habe damit ein neues Rekordhoch erreicht. Seit Jahresbeginn sei er um fast 400 Prozent gestiegen.Im Vereinigten Königreich, das besonders stark von den steigenden Großhandelspreisen für Erdgas betroffen sei, seien die Preise für November am Dienstag um 14 Prozent auf 2,79 Pfund pro Therm gestiegen. Gleichzeitig sei der britische Großhandelspreis für Gas zur sofortigen Lieferung um 23 Prozent auf 2,50 GBP pro Therm gestiegen, melde der Sender CNBC.Die steigenden Großhandelspreise seien zum Teil auf einen Nachfrageschub, insbesondere aus Asien, zurückzuführen, da die Volkswirtschaften die durch den Covid-19 verursachte Verknappung überwunden hätten. Ein kalter europäischer Winter und ein kaltes Frühjahr hätten auch bedeutet, dass die Vorräte im Sommer bereits stark erschöpft gewesen seien.In der Zwischenzeit hätten eine sinkende inländische Produktion, ungünstige Witterungsbedingungen in den USA und wichtige Wartungsarbeiten zu einem angespannten Gasmarkt geführt und die Wiederauffüllung der Gasvorräte vor dem kommenden Winter in der gesamten Region erschwert.Greg Jackson, CEO von Octopus Energy - das vor kurzem mehr als eine halbe Million Kunden des zusammengebrochenen Konkurrenten Avro übernommen habe – habe am Dienstag in der CNBC-Sendung Street Signs Europe gesagt, viele Unternehmen hätten die Krise nicht überstanden, weil sie "auf Pump gekauft und auf Pump verkauft" hätten.Die großen Verlierer seien in einem solchen Szenario naturgemäß die Verbraucher, die auf Gas angewiesen seien. Auf der anderen Seite erfreue es die großen Gaskonzerne wie beispielsweise Gazprom. Der US-Gigant verdiene prächtig. Zugleich ist auch der Druck auf die Politik gewachsen, die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 zu genehmigen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 05.10.2021)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link