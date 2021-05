XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.2020 sei beim russischen Konzern gefühlt bereits von Anfang an der Wurm drin. In den ersten Monaten des vergangenen Jahres habe die milde Witterung für eine schwache Gasnachfrage gesorgt. Anschließend habe es v.a. an der Corona-Krise gelegen, dass die Gewinne des weltgrößten Erdgasproduzenten eingebrochen seien. In diesem Jahr könnten sich die Zahlen hingegen bisher sehen lassen.Demnach sei der Gasabsatz in den ersten vier Monaten deutlich gestiegen. So habe der Export in Staaten außerhalb der ehemaligen Sowjetunion um satte 28,3% auf 68,4 Mrd. Kubikmeter zugelegt. Besonders stark sei der Zuwachs der Lieferungen in die Türkei mit 144% gewesen, was natürlich an der neuen Pipeline TurkStream gelegen habe. Das Plus beim Geschäft mit Serbien habe bei 97,9% gelegen, nach Deutschland seien im Jahresvergleich 36,8% mehr geliefert worden.Die jüngsten Daten seien ein weiterer Beleg dafür, dass es bei Gazprom im operativen Geschäft wieder rund laufe. Die sehr günstig bewertete Aktie bleibe nach wie vor attraktiv. Aufgrund der politischen Risiken sollten allerdings nur mutige Anleger zugreifen (Stopp: 3,90 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)