Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom habe zuletzt wieder ordentlich Boden gutmachen können. Dennoch gebe es an der Börse kaum eine derart niedrig bewertete Gesellschaft wie den russischen Erdgasriesen. Hier würden Anleger derzeit - rein rechnerisch - für ein Investment von lediglich 30 Cent einen Anteil von einem Euro am Eigenkapital erhalten.Denn aktuell belaufe sich die Marktkapitalisierung von Gazprom trotz des jüngsten Kursanstiegs auf lediglich 53 Milliarden Euro. Das Eigenkapital habe zuletzt hingegen bei umgerechnet 175 Milliarden Euro gelegen. Daraus ergebe sich, dass ein Investor theoretisch nur 30 Prozent des Firmenwertes auf den Tisch legen müsse.Eine derart niedrige Bewertung gebe es an der Börse sonst meistens nur bei Unternehmen, die rote Zahlen geschrieben hätten. Doch davon sei Gazprom weit entfernt: Im laufenden Jahr dürfte ein Nettogewinn von 21 Milliarden Dollar erzielt werden. Auch für die kommenden Jahre würden Analysten mit Überschüssen von mehr als 20 Milliarden Dollar rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,474 EUR -0,58% (18.04.2019, 15:29)