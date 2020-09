Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,094 EUR -0,87% (18.09.2020, 09:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Heute werde es für Gazprom-Aktionäre spannend: Ab knapp 13:40 Uhr solle im Bundestag über Nord Stream debattiert werden. Dabei wolle auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Wort ergreifen. Schwesig habe sich wiederholt hinter Nord Stream 2 gestellt. Die USA möchten, dass das Projekt gestoppt werde und würden permanent Druck ausüben. Auch in Deutschland gebe es kritische Stimmen, gerade auch nach dem Anschlag auf den russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny.Der Streit um Nord Stream 2 dürfte weiterhin sehr hitzig geführt werden. Parallelen zum Bau der ersten Ostseepipeline von Russland nach Deutschland gebe es indes viele. Am Ende sei Nord Stream 1 fertiggestellt worden und sei derzeit sehr gut ausgelastet. Deutschland werde ohnehin kaum um höhere Gasimporte aus Russland herumkommen. Denn angesichts schwindender Reserven in der Nordsee müsste man entweder den Gasimport aus Ländern wie Iran oder Katar deutlich erhöhen oder - ökologisch und ökonomisch äußerst fragwürdig - auf Fracking-Gas aus den USA setzen.Die Gazprom-Aktie bleibt nach wie vor ein heißes Eisen und ausnahmslos für mutige Investoren mit einem langen Atem geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten vor einem Einstieg aber noch den Bruch des weiterhin intakten Abwärtstrends abwarten. (Analyse vom 18.09.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,091 EUR -0,22% (18.09.2020, 09:49)