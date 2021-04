Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,15 EUR +0,88% (27.04.2021, 13:01)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,15 EUR +0,49% (27.04.2021, 12:48)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach Monaten des Stillstands bei Nord Stream 2 gehe es aktuell nur sehr langsam voran. Die Manager des Erdgasriesen Gazprom seien aber weiterhin relativ zuversichtlich, dass die zweite Ostsee-Pipeline noch im Sommer fertiggestellt werden könne. Nun habe ein zweites Schiff mit der Verlegung von Rohren begonnen.Nach erfolgreichen Tests habe das russische Pipeline-Verlegeschiff "Akademik Tscherski" Verlegearbeiten in dänischen Gewässern aufgenommen, habe die Nord Stream 2 AG am Dienstag mitgeteilt. Bereits seit Anfang Februar verlege die russische "Fortuna" in dänischen Gewässern Rohre.Der Doppelstrang, der einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern solle, sei größtenteils fertiggestellt. Das Unternehmen Nord Stream 2 habe auf Angaben von Ende März verwiesen, nach denen 95 Prozent bereits verlegt worden seien. Auf beide Leitungen verteilt hätten demnach insgesamt etwa 93 Kilometer in dänischen und rund 28 Kilometer in deutschen Gewässern gefehlt.Die "Akademik Tscherski" habe Anfang März den Wismarer Hafen verlassen, wo sie umgebaut worden sei. Anschließend habe sie Tests in der Nähe von Kaliningrad unternommen und sich Ende März auf den Weg in dänische Gewässer für weitere Vorbereitungen gemacht.Die Perspektiven für Gazprom würden gut bleiben. Der Inhaber der weltgrößten Gasreserven dürfte seine Marktstellung in den kommenden Jahren in Europa und Asien weiter ausbauen. Vor diesem Hintergrund erscheine die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig.Wegen der politischen Risken sollten aber unverändert nur mutige Anleger zugreifen (Stopp: 3,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link