Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,785 EUR -1,07% (18.10.2021, 13:27)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,79 EUR -1,12% (18.10.2021, 13:12)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (18.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der erste Strang der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 sei nach Angaben der Betreiber betriebsbereit. Die Befüllung mit Gas sei abgeschlossen, habe die Nord Stream 2 AG am Montag mitgeteilt. Die erste Röhre sei mit etwa 177 Millionen Kubikmeter sogenanntem technischem Gas befüllt worden. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen, "um den Gastransport zu einem späteren Zeitpunkt zu starten". Ein Datum habe die Nord Stream 2 AG zunächst nicht genannt.Für den zweiten Strang würden den Angaben zufolge die technischen Vorbereitungen laufen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollten Einzelheiten mitgeteilt werden, habe es geheißen. Die Leitung sei zwar fertiggestellt, die Betriebsgenehmigung der deutschen Behörden stehe aber aus.Zuletzt seien die Gaspreise förmlich explodiert, die Aktie von Gazprom sei von einem Hoch zum nächsten gestiegen. Am heutigen Montag gönne sich das Papier nun eine leichte Verschnaufpause. Die Aussichten für den Gasriesen würden aber unverändert gut bleiben.Da die Bewertung mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,5 immer noch günstig ist und das Chartbild bullish, können Mutige weiterhin zugreifen (Stopp: 6,50 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: