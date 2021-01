Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,04 EUR 0,00% (18.01.2021, 12:39)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,04 EUR -0,40% (18.01.2021, 12:25)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie lege bereits seit November einen steilen Höhenflug hin. Nicht einmal die anhaltenden Verzögerungen beim Bau von Nord Stream 2 hätten den Anstieg stoppen können. Heute habe der Wert jedoch schwach in die neue Handelswoche gestartet und schwanke um eine wichtige charttechnische Marke. So gehe es nun weiter.Seit dem Mehrjahrestief am 2. November bei 3,22 Euro gehe es für die Gazprom-Aktie steil nach oben. Von dort aus habe der Wert bis jetzt um über 50 Prozent zugelegt und stehe jetzt an der enorm wichtigen 5-Euro-Marke. Diese sei zwischen Juni und Juli 2020 mehrfach getestet worden und stelle daher einen massiven Widerstand dar.Da die Aktie nach dem steilen Anstieg stark überhitzt sei, müsse mit einer Korrekturbewegung bis an die Trendlinie bei rund 4,80 Euro gerechnet werden. Halte diese Linie in den nächsten Handelstagen stand, sei mit einem Rebound bis an das Juni-Hoch bei 5,36 Euro zu rechnen. Zusätzliche Kaufimpulse könnten dabei die 50- und die 200-Tage-Linie liefern. Diese würden sich spätestens in zwei Tagen kreuzen und damit ein Kaufsignal generieren.Das Chartbild habe sich nach der jüngsten Rally deutlich aufgehellt. Zwar müsse auf kurze Sicht mit Korrekturbewegungen gerechnet werden, die mittel- bis langfristigen Aussichten würden aber gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: