XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,53 EUR +0,27% (09.09.2021, 15:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie gehöre aktuell zu den heißesten auf dem Kurszettel. Das Papier des russischen Konzerns habe sich in den vergangenen Wochen nach oben gearbeitet. Unterstützung sei dabei von guten Nachrichten zum Erdgas-Giganten gekommen. So habe die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 mit einer Verspätung von mittlerweile eineinhalb Jahren fertiggestellt werden können. Ursprünglich habe es geheißen, das Projekt solle bis Ende des laufenden Jahres in Betrieb genommen werden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe nun jedoch mit Verweis auf die berühmten "gewöhnlich gut unterrichteten Kreise" gemeldet, dass bereits im kommenden Monat Flüssiggas durch die Pipeline fließen solle.Der russische Gasriese wolle am 1. Oktober mit der Verschiffung des Brennstoffs durch den ersten Abschnitt der Nord Stream 2-Verbindung nach Deutschland beginnen, so die Personen, die nicht genannt werden möchten, weil die Informationen privat seien. Der Zeitpunkt der tatsächlichen Einspeisung in das europäische Gasnetz werde noch von einer Entscheidung der deutschen Regulierungsbehörde abhängen, berichte Bloomberg.Die lang erwartete Pipeline könnte den europäischen Gasmärkten, die vor Winterbeginn mit einer Versorgungskrise konfrontiert seien und deren Preise bereits einen Rekordstand erreicht hätten, etwas Erleichterung verschaffen. Apropos Rekordstand: Einen neuen Rekordstand habe die Gazprom-Aktie noch nicht erreicht. Der Chart sehe aber explosiv aus. Betrachte man den langfristigen Chart des Gasriesen, dann bedeute ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 7,50 Euro, dass der Weg frei sei in Richtung des Bereichs von 10 bis 12 Euro. Gelinge es, auch diesen Bereich zu überwinden, dann würden tatsächlich de Hochs aus dem Jahr 2008 bei rund 20 Euro in den Blick rücken. Sicher: Bis dorthin hätten die Bullen noch etwas Arbeit vor sich. Der Chart spreche allerdings eine deutliche Sprache: Kauf mich, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,555 EUR +0,13% (09.09.2021, 15:45)