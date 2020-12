Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,587 EUR +1,30% (14.12.2020, 09:16)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,47 EUR +2,95% (11.12.2020)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (14.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Wie das unwürdige Schauspiel rund um die Präsidentschaftswahl gezeigt habe, habe die US-Regierung und natürlich speziell Donald Trump durchaus Probleme beim Eingestehen von Niederlagen. Seit vergangener Woche seien nun objektiv betrachtet die Chancen für eine Fertigstellung von Nord Stream 2 deutlich gestiegen. Im Weißen Haus sei man hingegen mal wieder anderer Meinung.So gebe die US-Regierung der umstrittenen deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 trotz der Fortsetzung der Bauarbeiten keine Chance mehr. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter habe am Freitag auf dpa-Anfrage mitgeteilt, das Nord-Stream-2-Konsortium mache "eine furchtbar große Sache" um den Bau eines 2,6 Kilometer langen Leitungsabschnitts.Es handle sich um "ein Rohr (Anmerkung der Redaktion: es seien genaugenommen zwei Röhren), das niemals russisches Gas transportieren wird. Wenn Nord Stream 2 das Projekt wirklich fertigstellen könnte, hätten sie es schon längst getan." Es sei nicht einmal klar, wer den Bau versichere. Das Unternehmen mache dazu keine Angaben.Nach einjähriger Unterbrechung habe Nord Stream 2 am Freitag bekannt gegeben, dass der Bau Pipeline weitergehe. Die USA würden den Druck auf am Bau beteiligte Firmen hoch halten. Das US-Repräsentantenhaus habe am Dienstag dem Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt zugestimmt, das auch eine Ausweitung der angedrohten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Nord-Stream-2-Projekt vorsehe. Eine Abstimmung im Senat über das Gesetzespaket stehe bevor. Schon jetzt könnten US-Sanktionen gegen bestimmte Unternehmen im Zusammenhang mit den Spezialschiffen verhängt werden, die die Rohre verlegen würden. Die US-Regierung kritisiere, dass sich Deutschland mit der Gas-Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde.Die Gazprom-Aktie bleibt aber natürlich weiterhin ein heißes Eisen und daher nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten den Stopp auf 3,40 Euro nachziehen. (Analyse vom 14.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link