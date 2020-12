Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Konzern habe im dritten Quartal einen herben Verlust eingefahren. Dennoch bestehe für die Anteilseigner von Gazprom deswegen kein Grund zur Panik. Stattdessen sollten sie einfach den Blick nach vorne richten - es lohne sich.Denn nach dem corona-bedingten "Horrorjahr" 2002 dürfte es für den Rohstoffriesen im kommenden Jahr wieder deutlich besser laufen. So würden die Analysten für das kommende Jahr wieder mit einem kräftigen Gewinn rechnen. Demnach würden die Experten im Durchschnitt ein Nettoergebnis von 10 Mrd. USD erwarten, woraus sich ein KGV von nur noch 5 ergeben würde. Für 2022 lägen die - natürlich noch mit großer Unsicherheit behafteten - Gewinnprognosen derzeit bei 13,5 Mrd. USD, wodurch das KGV auf nur noch 4 sinken würde.Das milde Wetter zum Jahresbeginn, die anhaltenden Querelen um die Fertigstellung von Bau von Nord Stream 2 und natürlich die negativen Folgen der Corona-Krise - das Jahr 2020 sei für die Gazprom-Aktionäre letztlich ein Jahr zum Vergessen gewesen. Dennoch würden die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den weltgrößten Erdgaskonzern relativ gut bleiben. Mutige Anleger könnten daher weiter zugreifen, der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,055 EUR +1,00% (02.12.2020, 16:13)