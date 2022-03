Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (01.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es bleibe wacklig an den Börsen. Vor allem der Krieg in der Ukraine bleibe das dominierende Thema.Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire habe Russland mit einem Zusammenbruch der dortigen Wirtschaft gedroht. "Wir werden einen vollständigen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland führen", so Le Maire. Er wolle keinen Zweifel an der Entschlossenheit der Europäer lassen. Die beschlossenen Sanktionen seien von unbestreitbarer Effizienz. "Wir werden den Zusammenfall der russischen Wirtschaft bewirken." In einer Mitteilung Le Maires habe es später geheißen, der Begriff "Krieg" sei unangebracht und entspreche nicht der Deeskalationsstrategie. Man stehe nicht im Konflikt mit dem russischen Volk, habe Le Maire betont.Die Auswirkungen der Sanktionen seien längst spürbar. Der Betreiber der russischen Pipeline Nord Stream 2 mit Sitz im steuergünstigen Schweizer Kanton Zug habe nach Angaben von Wirtschaftsminister Guy Parmelin allen Angestellten gekündigt. 140 Menschen seien betroffen.Die USA hätten vergangene Woche Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG verhängt und damit weitere Geschäfte mit dem Unternehmen untersagt. Nord Stream 2 sei eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom und habe ihren Hauptsitz in Zug gut 30 Kilometer südlich von Zürich. Die durch die Ostsee verlegte und fertig gestellte Pipeline sollte russisches Gas nach Deutschland bringen. Die Bundesregierung habe das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 angesichts der russischen Eskalation in der Ukraine vergangene Woche auf Eis gelegt.Unterdessen berichte die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf ukrainische Zeitungen, dass es am morgigen Mittwoch zu einer zweiten Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland kommen solle. Russland solle beim ersten Treffen gestern Donzek und Luhansk gefordert und auf dem neutralen Status der Ukraine bestanden haben. Die Vertreter der Ukraine sollten den Abzug der russischen Truppen gefordert haben. (Analyse vom 01.03.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link