ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es habe sich angedeutet: Nachdem das Papier des russischen Konzerns sei zuvor über Monate hinweg abwärts getaumelt, habe letzte Woche der Versuch begonnen, endlich aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Am Freitag sei der Kurs bereits kurz davor gestanden. Im heutigen Handel habe es geklappt. Dank eines erneuten Kursanstiegs von knapp 2% sei der Ausbruch nach oben geglückt. Es sei natürlich gut möglich, dass es nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Handelstage zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen könne. Dies wäre aus charttechnischer Sicht allerdings auch kein Beinbruch, sondern sogar durchaus gesund. Die Chancen, dass die lange Leidenszeit der Gazprom-Aktionäre nachhaltig beendet werde, seien durch den heutigen Handelstag jedenfalls weiter gestiegen.Der Ausbruch aus dem monatelangen Abwärtstrend sei nun endlich geglückt. Fundamental betrachtet sei die Gazprom-Aktie aufgrund der mittel- bis langfristig guten Perspektiven sowie der extrem günstigen Bewertung (2021er-KGV von 5; KBV von 0,3) ohnehin attraktiv. Allerdings sollten bei der Dividendenperle nach wie vor nur mutige Anleger mit einem langen Atem zugreifen. Diese sollten ihre Position vorerst weiterhin mit einem Stoppkurs bei 3,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,04 EUR +2,64% (16.11.2020, 15:15)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,039 EUR +4,50% (16.11.2020, 15:01)