Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,50 EUR -2,03% (06.08.2021, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,495 EUR -2,04% (06.08.2021, 12:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Für Gazprom laufe es gerade rund. Die endgültige Fertigstellung der umstrittenen zweiten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 dürfte in nicht mehr weiter Ferne liegen. Auch das Vorhaben, künftig blauen Wasserstoff herzustellen, eröffne dem Konzern neues Potenzial. Dennoch flache sich der Aufwärtstrend bei der Aktie ab. So sehe jetzt die Lage aus.Anfang Mai habe es die Gazprom-Aktie geschafft. Mit dem Sprung über die Widerstandszone, die zwischen 233 und 238 Rubel verlaufen sei, habe sie die fünfmonatige Seitwärtsphase beendet. Nach einem Test des Ausbruchsniveaus sei der Wert nach oben gesprintet und habe dabei sogar die Hürde am Mehrjahreshoch bei 272,68 Rubel geknackt.Inzwischen habe sich aber die steile Aufwärtsbewegung wieder abgeflacht. Nach dem rund dreiprozentigen Dividendenabschlag Mitte Juli habe der Wert noch weitere fünf Prozent bis an die 50-Tage-Linie bei 273 Rubel zurückgesetzt. Zwar habe er sich bisher noch nachhaltig über dieser Unterstützung halten können, sollte der Kurs aber dennoch darunterfallen, wäre der mittelfristige Aufwärtstrend vorerst auf Eis gelegt. Mit kurzfristigen Rücksetzern bis an die nächste Unterstützung bei 269 Rubel müsste gerechnet werden.Halte der GD50 aber stand, sei auf kurze Sicht eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an die obere Gap-Kante (vom Dividendenabschlag) bei 293 Rubel wahrscheinlich. Danach gelte es die Hürde am Juli-Hoch bei 298,48 Rubel zu überwinden. Dann stünden die Chancen auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung gut.Besonders langfristig bleibt die Aktie ein Kauf, da sie noch immer extrem günstig bewertet ist, so Timo Nützel. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 4,90 Euro belassen werden. (Ausgabe vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: