Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,35 EUR +1,53% (11.10.2019, 11:21)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Wegen des Angriffs auf einen iranischen Öltanker gehe es mit den Ölpreisen heute bergauf. Dies könnte auch den Aktenkursen von Gazprom nach oben verhelfen. Der russische Konzern bleibe bei Dividendenjägern weiterhin sehr beliebt.Die Rechnung sei einfach: Halbstaatliche russische Konzerne wie Gazprom sollten künftig 50% ihrer Nettogewinne als Dividende ausschütten. Gazprom sei an der Börse trotz des kräftigen Kursanstiegs im Frühjahr immer noch nur mit einem KGV von 4 bewertet. Würde der Erdgasriese im kommenden Jahr tatsächlich auf eine Ausschüttungsquote von 50% kommen, würde sich daraus eine Rendite von ca. 12% ergeben. Zwar müsse hiervon noch eine Gebühr für die ADR-Verwalter (New York Bank of Mellon) sowie russische Quellensteuer abgezogen werden.Andererseits müsse bei Gazprom natürlich immer bedacht werden, dass der staatliche Einfluss nicht unterschätzt werden dürfe. Die Dividendenpolitik sei auch deshalb etwas intransparent. Zudem habe es in der Vergangenheit etwa 2012 oder 2008 kräftige Dividendenkürzungen gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link