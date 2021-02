Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Wien (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY).Der Verbrauch von Erdgas aus europäischen Gasspeichern habe sich gegen Ende 2020 deutlich beschleunigt. Grund dafür seien die unerwartet kalten Wetterbedingungen in weiten Teilen Europas gewesen. Darüber hinaus seien die Flüssiggasimporte in die EU, infolge eines ungewöhnlichen starken Preisanstieges in Asien, um ca. 50% im Vergleich zur Vorjahresperiode eingebrochen. So sei die Auslastung der europäischen Gasspeicher von fast 90% im Dezember 2020 auf 67% im Januar 2021 gefallen.Der starke Rückgang der europäischen Gasvorräte habe den Gaspreis im Januar 2021 auf über USD 300/kcm ansteigen lassen, während der durchschnittliche Preis im GJ 20 bei USD 112/kcm gelegen habe. Infolgedessen würden die Analysten einen Anstieg der Gaspreise in Europa erwarten, wovon Gazprom profitieren sollte. Die Analysten würden für das GJ 21e mit einem Exportgaspreis von USD 200/kcm und für GJ 22e mit einem Exportpreis von USD 210/kcm rechnen. Zusätzlich dürften die gesunkenen Gasspeichervorräte in Europa das Unternehmen vor einem allzu starken Preisrückgang nach dem Winter schützen.Angesichts der sich erholenden Gaspreise und den besseren Aussichten für die Exportpreisentwicklung würden die Analysten mit einem Anstieg der Dividendenzahlung von Gazprom rechnen. So würden sie für das GJ 20e eine Dividende von RUB 8,0 je Aktie erwarten und für GJ 21e würden sie mit einem starken Anstieg der Ausschüttung auf RUB 18,4 rechnen, was einer Rendite von ca. 8% für das GJ 21e entspreche. Für das GJ 22e würden die Analysten von einer zweistelligen Dividendenrendite von ca. 10% basierend auf einer Ausschüttung von RUB 23,0 je Aktie ausgehen.Nachdem die Schuldenlast im GJ 20e auf fast 3x Nettoverschuldung/EBITDA angestiegen sei, würden die Analysten prognostizieren, dass der Anstieg der Exportpreise zu einer Reduktion der Schuldenlast beitragen sollte. So würden sie erwarten, dass das Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis des Unternehmens im GJ 21e auf 2,1x und im GJ 22e auf 1,7x sinken werde.Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf RUB 280 (von RUB 210), basierend auf den nach oben korrigierten Gaspreisprognosen. (Analyse vom 19.02.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity