Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,71 EUR -0,45% (20.08.2021, 10:09



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,705 EUR -0,07% (20.08.2021, 09:54)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom wolle nach der Fertigstellung der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 noch in diesem Jahr 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Röhre pumpen. Das habe Gazprom am Donnerstag in St. Petersburg bekannt gegeben. Nach früheren Angaben des Betreibers, der Nord Stream 2 AG, sollten die Verlegearbeiten Ende August abgeschlossen werden. Einen Termin, wann die beinahe fertiggestellte Pipeline in Betrieb gehe, gebe es aber noch nicht. Sie solle russisches Gas nach Deutschland bringen.Nach der Ankündigung des Energieriesen sei der Gaspreis am Donnerstag gefallen, habe die russische Agentur Interfax gemeldet. Dass es mit den Gaspreisen in Europa bald wieder bergab gehen dürfte, damit rechne auch Analyst Igor Kuzmin von der Investmentbank Morgan Stanley. Er erwarte, dass das Angebot in den nächsten Monaten weiter ausgeweitet werden dürfte. Er verweise dabei zum einen auf vermutlich steigende LNG-Importe sowie höhere Lieferungen durch Gazproms Pipelines TurkStream und Nord Stream 2.Laut Gazprom seien in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 33,7 Milliarden Kubikmeter Gas durch die bereits bestehende Leitung Nord Stream gepumpt worden. Das seien mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2020 sei demnach mit insgesamt 59,3 Milliarden Kubikmeter ein Rekordjahr gewesen.Die Gazprom-Aktie habe zuletzt wieder zulegen können und ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Nun rücke das Hoch aus dem Jahre 2019 ins Visier. DER AKTIONÄR rechne damit, dass bald ein Angriff auf diese Hürde erfolgen könnte. Eine Korrektur der Gaspreise wären kein Beinbruch, die positiven Aspekte würden klar überwiegen. Gelinge der Sprung über das 2-Jahreshoch, stünden die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gut.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: