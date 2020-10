Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,30 EUR -1,67% (30.10.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom befinde sich nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend. Die schlechte Stimmung an den Märkten sowie die schwachen Öl- und Gaspreise würden den Kurs aktuell immer noch stark belasten. Die meisten Analysten würden für die Papiere des weltgrößten Erdgasproduzenten allerdings unverändert zuversichtlich gestimmt bleiben.So haben nun die Experten von BCS ihre Kaufempfehlung für die Gazprom-Aktie bestätigt. Den fairen Wert beziffere Analyst Ronald Paul Smith unverändert auf 8,00 Dollar je ADR, was mehr als 100 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Damit sei Smith nach Ildar Davletshin von Wood & Company, dessen Kursziel sogar bei 8,70 Dollar liege, derzeit der am positivsten gestimmte Gazprom-Experte.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für Gazprom seien gut und die Bewertung mit einem 2021er-KGV von 5 und einem KBV von gerade einmal 0,2 enorm günstig. Daher seien die meisten Analysten nach wie vor zuversichtlich für die Anteile des Weltmarktführers gestimmt. Dennoch ist das Chartbild derzeit angeschlagen, weshalb Anleger vorerst nicht zugreifen sollten, sondern zunächst noch eine Bodenbildung abwarten sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,299 EUR -3,40% (30.10.2020, 18:25)