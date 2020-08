Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.08.2020/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Während viele Aktien neue Rekordhochs markieren würden oder kurz davor stünden, hätten Aktionäre des russischen Konzerns keinen Grund zur Freude. Vom Verlaufshoch im Juni habe sich der Kurs deutlich entfernt, das Minus seit Jahresanfang belaufe sich auf 28%. In den vergangenen Tagen habe sich das Chartbild noch einmal deutlich eingetrübt.Ein wesentlicher Grund für die Kursschwäche: das Projekt Nord Stream 2, dessen Zukunft völlig unklar sei. Die Gas-Pipeline sei fast fertig, nur noch 160 Rohr-Kilometer würden fehlen. Die Amerikaner würden verhindern, dass es weitergehe. Sie würden Unternehmen Strafen androhen, die sich am Bau beteiligen würden. Hintergrund: Die USA wollten verhindern, dass die EU bei der Gasversorgung abhängig von Russland werde.Die Fronten schienen verhärtet. Doch CDU-Lokalpolitiker aus Sassnitz würden nicht aufgeben. Sie hätten US-Präsident Donald Trump auf die Insel Rügen eingeladen, um ihn für die Erdgasleitung Nord Stream 2 zu gewinnen. Sie würden damit auf Sanktionsdrohungen dreier Senatoren von Trumps Republikanern gegen den Hafen in Sassnitz reagieren, sollte der länger als Basis für die Verlegung der Rohre in der Ostsee dienen, schreibe "Die Welt". Man wolle, "dass am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, die in rechtsstaatlichen Verfahren in allen europäischen beteiligten Ländern genehmigt ist, ausdrücklich festgehalten wird". Ob Trump sich davon beeindrucken lasse, bleibe abzuwarten.Das Nord-Stream-2-Dilemma spiegele sich im Kurs von Gazprom wider. Die Aktie drohe an der Heimatbörse in Moskau unter die Unterstützung bei 180 Rubel zu fallen. In Euro sei Gazprom nur noch einen Hauch vom Drei-Monats-Tief bei 4,11 Euro entfernt. Die Gazprom-Aktie sei nur für Mutige, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: