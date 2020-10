Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des Erdgasriesen Gazprom sei gestern auf Eurobasis auf ein neues Jahrestief gerutscht. Die Meldung, wonach Polens Kartellwächter dem russischen Konzern eine hohe Strafe aufgebrummt hätten, habe den Kurs stark belastet. Was ebenfalls schmerze: Eine Gegenbewegung sei im heutigen Handel komplett ausgeblieben.So habe der Gazprom-Kurs nur sehr leicht zugelegt. Dabei sei das Marktumfeld durchaus freundlich gewesen. Die für Gazprom wichtigen Ölpreise (die Konditionen in vielen Lieferverträgen seien an den Ölpreis gekoppelt, zudem habe man mit Gazprom Neft eine "Öl-Tochter") hätten sich um knapp drei Prozent verteuert, was aber auch kaum geholfen habe.Damit stecke die Gazprom-Aktie weiterhin in einem hartnäckigen Abwärtstrend fest. Der jüngste Versuch einer Bodenbildung sei vorerst erneut gescheitert. Nun stehe ein weiterer Versuch an - wohlgemerkt deutlich unter den Corona-Tiefs aus dem Frühjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,608 EUR -0,11% (08.10.2020, 16:22)