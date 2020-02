Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,314 EUR -4,91% (24.02.2020, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,33 EUR -4,24% (24.02.2020, 11:16)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Gaskonzern habe zuletzt einen Erfolg in einem jahrelangen Streit mit Litauen erzielen können. Die Angst im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe aber zuletzt die Öl- und Gaspreise deutlich unter Druck kommen lassen und auch die Aktie von Gazprom unter Druck gebracht. Das Papier verliere am Vormittag in Frankfurt knapp fünf Prozent.In einem jahrelangen Streit mit dem russischen Gaskonzern Gazprom sei Litauen mit einer Schadenersatzklage über knapp 1,5 Milliarden Euro endgültig gescheitert. Nach Angaben des Energieministeriums in Vilnius habe der Oberste Gerichtshof Schwedens einen Antrag auf Überprüfung der bisherigen Urteile von untergeordneten Instanzen abgelehnt. Dies habe die Agentur BNS gemeldet.Die Regierung des baltischen EU-Staats habe Gazprom vorgeworfen, über seine litauische Tochter Lietuvos Dujos zwischen 2004 und 2012 Gas zu überhöhten Preisen an Litauen geliefert zu haben. Damit solle Gazprom gegen bestehende Vereinbarungen verstoßen haben.Das Schiedsgericht in Stockholm habe im Juni 2016 entschieden, dass Gazprom als Anteilseigner des Gasversorgers Lietuvos Dujos und Gaslieferant für Litauen in einem Interessenkonflikt gestanden habe. Die geforderte Entschädigung hätten die Richter jedoch nicht gewährt. Auch das Berufungsgericht in Stockholm habe 2019 das Urteil bestätigt, weshalb sich Litauen in letzter Instanz an den Obersten Gerichtshof gewandt habe.Angesichts der schwachen Öl- und Gaspreise dränge sich derzeit ein Einstieg bei Gazprom aber nicht zwingend auf. Seit der Empfehlung des "Aktionär" liege das Papier noch immer gut 78 Prozent in Front. Mutige Anleger können bei der Dividendenperle aber weiterhin an Bord bleiben, so Marion Schlegel. Derzeit betrage die Rendite 7,4 Prozent. Der Stopp sollte zur Absicherung bei 5,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link