Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie nehme zurzeit eine Hürde nach der anderen. Neben der Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff könne auch die Wiederaufnahme der Bauarbeiten an Nord Stream 2 das Papier beflügeln. Auf diese Marken sollte jetzt unbedingt geachtet werden.Anfang November sei der Gazprom-Aktie ein starker Rebound an der Unterstützungszone gelungen, die zwischen 158,17 und 163 RUB (russicher Rubel) verlaufe. Innerhalb von zwei Wochen habe der Kurs die 50-Tage-Linie bei 170,47 RUB durchbrochen, die Trendlinie bei rund 177 RUB und die 100-Tage-Linie bei 179,41 RUB.Nach satten 20% Kursgewinn sei das Papier stark überhitzt gewesen und sei in Folge um die 200-Tage-Linie geschwankt, die aktuell bei 184,58 RUB verlaufe. Seit letztem Freitag habe sich der Wert allerdings deutlich von dieser Linie abheben können und generiere damit ein weiteres Kaufsignal.Zwar sei die Tendenz aus charttechnischer Sicht damit bullish, doch einer Aufwärtsbewegung stünden viele Hürden im Weg. Erst wenn sich der Kurs nachhaltig über die Widerstände am Dreifach-Top bei 196 RUB, die 200-RUB-Marke und das Juni-Hoch bei 208,15 RUB kämpfe, sei mit einer starken Erholungsbewegung zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: