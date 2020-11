Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom habe sich in den vergangenen zwei Wochen hervorragend entwickelt. Nachdem es beim russischen Erdgasförderunternehmen zuletzt äußerst düster ausgesehen habe, dürfte sich die Lage jetzt wieder deutlich verbessern. Noch heute könnte das Papier eine enorm wichtige Hürde überwinden.Ende Oktober sei es bei der Gazprom-Aktie zu einer dramatischen Situation gekommen. Der Wert sei unter die massive Unterstützungszone zwischen 158,17 und 163,00 Rubel gefallen und habe damit gedroht, weiter tief abzustürzen. Ein Kaufsignal beim Stochastik-Indikator habe das Papier aber beflügeln können, wodurch ein länger anhaltender Abverkauf verhindert worden sei.Knapp über der 150-Rubel-Marke sei es dann schließlich zum Monatsbeginn zur Trendwende gekommen. Unter hohem Handelsvolumen habe sich die Aktie in die Support-Zone zurückgekämpft und zudem am Dienstag die 50-Tage-Linie bei 170,47 Rubel durchbrochen.Auch heute stehe die Aktie bereits mit knapp vier Prozent im Plus und könnte damit sogar über der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei 177 Rubel schließen. Dann wäre mithilfe dieses Kaufimpulses eine weitere starke Aufwärtsbewegung bis zur 200-Tage-Linie bei 188,45 Rubel (entspreche 4,50 Euro an der Xetra) wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: