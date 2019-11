Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.11.2019/ac/a/a)



Die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom sei im heutigen Handel deutlich unter Druck geraten und notiere aktuell knapp zwei Prozent unter dem Vortagesniveau. Der Grund für diese Entwicklung sei rasch ausgemacht.So habe es eine Transaktion von einem größeren Aktienpaket an Gazprom gegeben. Die Tochter Gazprom Gazoraspredelenie habe 3,59 Prozent des Unternehmens an einen einzigen Käufer veräußert. Bei derart großen Paketen sei es durchaus üblich, dass die Käufer einen Kursabschlag heraushandeln könnten. Dieser habe 13 Prozent unter dem Schlusskurs von Donnerstag gelegen. Wer der Käufer des Pakets gewesen sei, sei bisher noch nicht bekannt gegeben worden.Die Transaktion sei keine größere Überraschung und dürfte in den kommenden Handelstagen keinen stärkeren Einfluss mehr auf den Gazprom-Kurs haben. Die enorm günstig bewertete Aktie bleibt für mutige Anleger unverändert attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 5,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.11.2019)