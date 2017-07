Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,348 EUR -1,09% (25.07.2017, 13:23)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Tag der Entscheidung! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät im Moment vom Einstieg bei der Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ab.In den USA solle heute entschieden werden, ob es verschärfte Sanktionen gegen Gazprom geben werde. Die Entscheidung würde beinhalten, dass westliche Konzerne, die sich an russischen Infrastrukturprojekten - wie die Nord Stream 2-Pipeline - beteiligen würden, stark sanktioniert werden könnten. Gazprom wolle die die Nord Stream 2-Pipeline mit fünf westlichen Konzernen zusammen errichten. Wenn diese wegfallen würden, werde es Gazprom sehr schwer fallen, dieses Projekt zu stellen. Der Aktienprofi berufe sich auf einen Sberbank-Experten, der bei Sanktionen eine 50:50-Wahrscheinlichkeit sehe, ob es zum Nord Stream 2 komme oder nicht.Der Börsenexperte verweise allerdings darauf, dass die wichtigen Pipelines für Gazprom die nach China seien. Das sei ein komplett neuer Markt. In Europa habe Gazprom ohnehin schon Marktmacht. Nord Stream 2 sei strategisch nicht ganz so wichtig. Die Gazprom-Aktie könnte weiter runtergehen, sollten sich die USA für verschärfte Sanktionen aussprechen.Es ist kein absoluter Beinbruch, aber im aktuellen Umfeld muss man nicht unbedingt zugreifen, sondern warten - die langfristigen Perspektiven für die sehr günstig bewertete Gazprom-Aktie bleiben gut, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.07.2017)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,345 EUR -0,45% (25.07.2017, 13:07)