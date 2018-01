ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel habe nach einer guten Performance in den letzten Handelswochen 2017 auch einen starken Start in das Börsenjahr 2018 hingelegt. Charttechnisch sehe es für die Gazprom-Aktie weiter gut aus. Nach dem Sprung über die Hürde bei 4,68 Dollar nähere sich der Aktienkurs nun dem Widerstand bei 4,81 Dollar. Könne auch diese Hürde geknackt werden, wäre anschließend Luft nach oben bis zunächst 4,92 Dollar.Und auch fundamental betrachtet sehe es für den Energiegiganten gut aus. Das Sentiment für Energietitel helle sich aufgrund der robusten Ölpreisentwicklung (die über kurz oder lang auch zu höheren Gaspreisen führen dürfte) weiter auf. Gazprom baue seine Marktstellung durch neue Pipelines nach China und in die Türkei weiter aus. Zudem sei die Bewertung mit einem KGV von 4, einem KBV von 0,25 und einer Dividendenrendite von sechs Prozent immer noch extrem niedrig.Risikobewusste Investoren können bei der Gazprom-Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun auf 3,10 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 08.01.2018)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,02 EUR +2,03 % (08.01.2018, 15:04)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,014 EUR +1,49% (08.01.2018, 15:16)