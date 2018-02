Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,98 EUR -0,25% (07.02.2018, 09:29)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Rahmen einer Präsentation bei einer Investorenkonferenz in New York habe der Konzern aufgezeigt, dass 2019 insgesamt 1,4 Billionen Rubel (umgerechnet etwa 24,5 Mrd. USD) investiert werden sollten. Dann sollten wichtige Projekte wie die Pipeline nach China (Power of Siberia), Turkish Stream, Nord Stream 2 (sofern dies wirklich errichtet werde) sowie eine Gasraffinerie in Sibirien größtenteils fertiggestellt sein.Danach sollten die Ausgaben deutlich sinken - und die Gewinne über die nächsten Jahre hinweg anhaltend hoch bleiben. Die geringeren Investitionen könnten dazu führen, dass Gazprom die Ausschüttungsquote wieder deutlich erhöht. So fordere die russische Regierung eigentlich von allen staatlichen und halbstaatlichen Unternehmen eine Ausschüttungsquote von 50%. Gazprom sei zuletzt davon aber befreit worden - wegen der enorm hohen Investitionen, die der Konzern zu stemmen habe.Sollte Gazprom wirklich etwa schon ab 2019 rund 50% des Gewinns an die Aktionäre auszahlen, würde sich für 2019 eine Dividende von etwa 0,70 USD ergeben, woraus sich eine Rendite (ohne Berücksichtigung der Quellensteuer) von 14% errechnee. Für 2020 wären es - Stand jetzt - sogar 17%. Selbst wenn die theoretisch mögliche Dividendenrendite von 17% womöglich nicht realisiert werden könne, seien in jedem Fall in den nächsten Jahren satte Erträge für Dividendenjäger drin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,00 EUR +1,01% (07.02.2018, 09:15)