ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.06.2018/ac/a/a)



MoskauKulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die geplante Gaspipeline Nord Stream 2, durch die Marktmacht des russischen Energiegiganten in Deutschland und anderen Ländern Europas weiter steigen könnte, sei den USA ein Dorn im Auge. Schließlich wollten die Amerikaner selbst eine wichtigere Rolle auf dem europäischen Gasmarkt spielen. Die heutige Meldung überrasche daher sehr, denn nach Aussage einer Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums würden die USA auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 und somit gegen die am Mega-Projekt beteiligten westlichen Firmen wie Shell, die BASF-Tochter Wintershall oder Uniper verzichtenDie Aktie von Gazprom dürfte indes weiterhin abhängig von politischen Entscheidungen und auch hochvolatil bleiben. Daher sei das Papier nur für mutige Anleger geeignet (Stopp: 3,20 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,78 EUR +0,93% (29.06.2018, 15:03)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,79 EUR +0,53% (29.06.2018, 15:28)