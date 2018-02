Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei ohne Zweifel eine sehr spannende Börsenphase. Investoren würden nach den beiden heftigen Kursabstürzen in der letzten Handelswoche jetzt verstärkt Rat bei Experten suchen. Von den 14 Experten, die sich regelmäßig mit der Aktie befassen würden, würden jetzt fünf empfehlen, das Wertpapier zu kaufen. Sieben würden es mit dem Votum "halten" bewerten und zwei würden zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege nun bei 5,24 USD (13% über dem Schlusskurs von Freitag von 4,62 USD) bei leicht steigender Tendenz.Alex Fak von der Sberbank sei nun besonders zuversichtlich gestimmt: Sein Kursziel laute 6,50 USD. Igor Kuzmin von Morgan Stanley sei hingegen der am skeptischsten gestimmte Analyst: Der faire Wert liege nur bei 3,90 USD.Das Wertpapier sei am Freitag unter die wichtige Unterstützung von 4,68 USD gefallen. Jetzt werde es spannend, ob der seit September bestehende Aufwärtstrend halte oder ebenfalls durchbrochen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,80 EUR +0,53% (12.02.2018, 09:09)