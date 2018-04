Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,89 EUR -1,39% (04.04.2018, 13:23)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.04.2018/ac/a/a)



Die Gazprom-Aktie befinde sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Diese sei nach dem Kursanstieg seit Herbst auch gesund und angesichts des zuletzt fehlenden Rückenwindes von den Rohstoffmärkten nicht verwunderlich.Es habe aber zuletzt auch einige positive Meldungen gegeben. Insidern zufolge sollten die EU-Kommission und Gazprom ihren jahrelangen Streit um eine Behinderung des Wettbewerbs beigelegt haben. Zudem sehe sich der russische Konzern weiter auf einem guten Weg, die hohe Abhängigkeit von der Ukraine beim Gasexport zu verringern. Darüber hinaus steige der Gasexport weiter.Mutige und langfristig orientierte Anleger könnten bei der Gazprom-Aktie nach wie vor zugreifen. Der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2018)