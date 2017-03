Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,086 EUR +0,94% (13.03.2017, 16:18)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.03.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Es gibt kaum günstigere Aktie weltweit als Gazprom - Für mutige Anleger! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können mutige Investoren bei der Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) einsteigen.Der Chart der Gazprom-Aktie habe sich eingetrübt. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA werde sich unter Trump wahrscheinlich nicht so schnell entspannen wie man gehofft habe. Zudem werde die Dividende dieses Jahr nicht ganz so hoch ausfallen, wobei sie über 5% liege, was immerhin ordentlich sei. Man habe aber schon mit zweistelligen Dividendenrenditen geliebäugelt, so der Aktienprofi. Negativ sei nun bei Gazprom auch der Ölpreisverfall, denn auch der Gaspreis hänge leicht am Ölpreis dran. Hinzu komme die Tochter Gazprom Neft, die sich auf der Ölförderung konzentriere. Gazprom bleibe also insgesamt ein ganz heißes Eisen. Bewertungstechnisch gebe es aber laut dem Börsenexperten kaum günstigere Aktie weltweit als Gazprom.Wer bei der Gazprom-Aktie dabei sei, sollte die weitere Entwicklung im Auge behalten.Wer viel Mut und einen langen Atem hat, sollte eine Bodenbildung abwarten und bei der Gazprom-Aktie einsteigen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.03.2017)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,089 EUR +0,74% (13.03.2017, 16:02)