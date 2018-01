Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Preis für Öl der Sorte WTI sei gestern erstmals seit 2014 erneut auf mehr als 65 USD gestiegen, bei Brent-Öl seien es sogar mehr als 71 USD gewesen. Die Energieunternehmen weltweit würden also jetzt wieder Tag für Tag satte Gewinne scheffeln. Gehe es nach den Prognosen einiger Experten, sollte es jedoch bald zu einer scharfen Korrektur kommen. Viele Analysten würden das gegenwärtige Ölpreisniveau als eindeutig zu hoch beurteilen. Der Ölpreis werde aktuell von diversen Sonderfaktoren getrieben.Sollten Investoren jetzt wegen einer nahenden Korrektur die angelaufenen Gewinne bei der Gazprom-Aktie einstreichen und nach dem Spruch handeln: "An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben"? Der Aktionär rate davon ab, jetzt auszusteigen. Natürlich werde es über kurz oder lang zu deutlichen Korrekturbewegungen bei den Ölpreisen und damit auch bei den Wertpapieren der Produzenten kommen. Doch wann diese genau eintreten würden, lasse sich ohnehin nie klar voraussagen. Investoren sollten diese Regel beachten: "Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen". Zumal es aus rein charttechnischer Sicht für den Ölpreis und für Gazprom aktuell unverändert gut aussehe.Der Stoppkurs kann bei der Gazprom-Aktie zur Gewinnsicherung erneut nachgezogen werden (3,20 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse von 25.01.2018)