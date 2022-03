Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (24.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Russische Rohstofflieferungen von Gazprom & Co müssten laut Präsident Putin nun in Rubel bezahlt werden. Dies dürfte Deutschland und andere europäische Staaten in ihren Versuchen, die enorm hohe Abhängigkeit von russischen Erdgasimporten rasch erheblich zu verringern, weiter bestärken. Eine Möglichkeit nehme nun allmählich Formen an.So würden die EU-Staaten und die EU-Kommission planen, künftig gemeinsam Gas, Flüssiggas (LNG) und Wasserstoff einzukaufen, um die Gasspeicher der Union zu füllen. Darauf würden sich die Staats- und Regierungschefs der EU voraussichtlich bei einem EU-Gipfel Ende der Woche einigen, wie aus einem Entwurf der Gipfelerklärung hervorgehe. "Mit Blick auf nächsten Winter werden die Mitgliedstaaten und die Kommission dringend [...] an einem gemeinsamen Einkauf von Gas, LNG und Wasserstoff arbeiten", heiße es in dem Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliege.Bereits im vergangenen Jahr habe die Kommission vorgeschlagen, dass EU-Länder angesichts der gestiegenen Energiepreise freiwillig gemeinsam Gas einkaufen könnten, um etwa ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Die russische Invasion in die Ukraine habe die Gaspreise zuletzt weiter in die Höhe getrieben. Russland liefere rund 40 Prozent des Gases der EU - daher wolle die Union nun möglichst schnell von russischen Importen unabhängig werden. Dafür brauche sie neue Partner, wie zum Beispiel Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck sei Anfang der Woche dorthin gereist, um über eine Energiekooperation zu sprechen.Die EU-Kommission wolle zudem voraussichtlich an diesem Mittwoch konkrete Vorschriften vorschlagen, um Gasspeicher in der EU jedes Jahr bis November zu 90 Prozent aufzufüllen. Derzeit seien diese im Schnitt nur etwa 26 Prozent voll. Auch dies solle beim EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag Thema sein.Bei den ADRs des Konzerns ist indes weiterhin kein Handel möglich, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Indes solle an der Börse in Moskau heute wieder der Kauf und Verkauf von Gazprom-Aktien ermöglicht werden. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: