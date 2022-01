Börsenplätze Gatos Silver-Aktie:



Kurzprofil Gatos Silver Inc.:



Gatos Silver Inc. (ISIN: US3680361090, WKN: A2QFVY, NYSE-Symbol: GATO) ist ein Edelmetallproduktions-, Erschließungs- und Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Silberexploration.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gatos Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Gatos Silver Inc. (ISIN: US3680361090, WKN: A2QFVY, NYSE-Symbol: GATO) unter die Lupe.Es sei eine trügerische Hoffnung gewesen, die sich bei Silberanlegern breitgemacht habe. Mit dem Sprung über die 24-Dollar-Marke habe sich das Chartbild deutlich gebessert. Doch der Befreiungsschlag mit einem Ausbruch über den Bereich von 25,00/25,40 Dollar habe noch ausgestanden. Zu einem Ausbruchsversuch sei es gar nicht erst gekommen, der Silberpreis sei vorher wieder in Richtung Süden abgedreht. Dazu sei gestern eine Nachricht gekommen, die die Silberminenbranche erschüttert habe. Es betreffe den in New York gelisteten Silberproduzenten Gatos Silber.Das Unternehmen habe Ende 2020 den Sprung an die Börse in New York gewagt. Kein spekulatives Explorationsunternehmen habe man sein wollen. Man sei gerade dabei gewesen, die Produktion auf dem Los Gatos Joint Venture hochzufahren. Eine hochgradige Silbermine in Mexiko. Die Produktionszahlen hätten optimistisch gestimmt. Und, so ganz nebenbei: Die Produktionszahlen seien nicht das Problem. Das Problem, das Gatos gestern öffentlich gemacht habe, betreffe die Reserven. Man habe ein Ressourcen- und Reserven-Update durchführen wollen und habe dabei festgestellt, dass die Geologie offensichtlich komplexer sei, als zunächst angenommen. Der technische Bericht, auf dem letztlich der Börsengang aufgebaut gewesen sei, sei so nicht mehr zu halten. Die Reserven seien deutlich geringer, als ursprünglich angenommen. Der Konzern spreche selbst davon, dass es nur 30 bis 50 Prozent der Reserven seien, die man ursprünglich veranschlagt habe. Die Aktie sei knapp 70 Prozent eingebrochen.Nun würden solche Berichte unabhängig erstellt. Wobei die Unabhängigkeit immer so eine Sache sei, schließlich würden die Unternehmen dafür zahlen. Jeder Analyst, jeder Banker, jeder Anleger stütze sich darauf, dass ein solcher Bericht richtig sei. Dass man nun mehr als die halbe Ressource abschreibt, ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Anlegers und sicherlich einer der größten Skandale in der Rohstoffbranche seit vielen Jahren, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link