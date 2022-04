München (www.aktiencheck.de) - Die Frage, ob es zu einem Gas-Lieferstopp von russischer Seite kommt, beschäftigt weiterhin die deutsche Wirtschaft und die Finanzmärkte, so die Experten Merck Finck a Quintet Private Bank.Nach den Ostertagen stünden in der neuen Makrodatenwoche vor allem die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für April (Europa inkl. Deutschland, USA und Japan) am Freitag im Fokus. Bereits am Mittwoch würden die deutschen Produzentenpreise im März sowie die Industrieproduktion im Euroraum im Februar veröffentlicht. Für die Eurozone würden am Donnerstag die finalen März-Inflationsdaten sowie das Verbrauchervertrauen im April folgen. Und in Großbritannien würden am Donnerstag das GfK-Verbrauchervertrauen sowie Einzelhandelsumsätze publiziert.In den USA stünden in der ersten Wochenhälfte diverse Immobilienmarktdaten auf der Agenda, bevor am Mittwoch der "Beige Book"-Konjunkturbericht der FED komme. Und in China starte die Woche bereits am Ostermontag mit den März-Zahlen für die Industrie und den Einzelhandel sowie dem Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2022. (14.04.2022/ac/a/m)