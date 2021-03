Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

245,25 EUR +17,60% (10.03.2021, 16:53)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

289,01 USD +17,06% (10.03.2021, 16:38)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Die wilde Zockerei bei GameStop gehe wieder los. Schon den sechsten Tag in Folge habe der Kurs der US-amerikanischen Videospiele-Kette am Mittwoch zugelegt. Das im Januar markierte Rekordhoch bei 483 USD rücke allmählich wieder in den Fokus der Anleger. Kurzfristig könnte der Kursanstieg sogar noch weitergehen.Die Aufregung um den kriselnden Videospielhändler finde am US-Finanzmarkt kein Ende. Am Montag habe das Unternehmen mitgeteilt, den aktivistischen Investor Ryan Cohen mit dem Umbau zum E-Commerce-Unternehmen beauftragt zu haben. Daraufhin sei die GameStop-Aktie um 26% gestiegen.Neben den digitalen Umbauplänen hätten auch Spekulationen für Kauflaune gesorgt, dass US-Kleinanleger mit ihren Konjunkturschecks den Aktienboom weiter befeuern könnten. Das 1,9 Bio. USD schwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden beinhalte u.a. Direktzahlungen von 1.400 USD an US-Bürger."Der Aktionär" rate Anlegern, sich das Spektakel lieber von der Seitenlinie aus anzuschauen. Möchten sich mutige Kurzfrist-Spekulanten dennoch engagieren, sollte auf jeden Fall mit Limits und überschaubarem Einsatz gearbeitet werden. Denn GameStop bleibe ein reines Zockerpapier, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link