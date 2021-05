Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Der Hype um GameStop flache langsam aber sicher ab. Die Aktie des US-Unternehmens stehe allerdings immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Nach der hochvolatilen Phase vor wenigen Monaten befinde sich die GameStop-Aktie seit zwei Monaten im Seitwärtstrend und bewege sich zwischen 120 und 150 Euro. Diese Entwicklung sei kein Wunder, denn es werde weniger spekuliert und mehr langfristig investiert.Seit dem Short-Squeeze Ende Januar, der in die Geschichtsbücher eingehen dürfte, sei es ruhig um GameStop geworden. Viele der damaligen Spekulanten hätten entweder ihre Gewinne realisiert oder sich ihre Verluste eingestanden. Der jetzige Seitwärtstrend lasse auf einen Wandel des Narratives schließen - aus dem früheren Meme sei Börsenrealität geworden.Es werde heute nicht mehr auf den großen Squeeze gehofft. Es habe sich laut der Reddit-Experten "ausgesqueezed". Aktionäre, die gerne konservativ investieren und an der Devise "Sichere Dividenden statt riskante Gewinne" festhalten würden, würden sich dennoch fragen, warum die GameStop-Aktie immer noch auf einem derart erhöhten Kursniveau notiere. Die Antwort sei - Ryan Cohen.Der US-Amerikaner Cohen habe bereits lange vor der GameStop-Rally in das Unternehmen investiert und mehr als 10% der Aktien gekauft. Im Gegensatz zu vielen der Kleinanleger sei er aber nicht auf das schnelle Geld aus gewesen. Der Co-Gründer und spätere CEO von Chewy - einem US-Onlinehändler für Tiernahrung - solle zwar erst im Juni den Vorstandsvorsitz erhalten, habe aber bereits die gesamte Führungsebene GameStops umgekrempelt. An die Stelle der alten Führung habe er ein Team aus Mitarbeitern von Chewy und Amazon.com gesetzt. Zu den personellen Änderungen habe Cohen auch noch eine vollkommen neue Strategie vorgestellt. Er wolle weg vom alten GameStop, weg von kleinen Läden in Einkaufszentren und hin zum Online-Giganten.GameStop sei allerdings eine Wette mit einem mehr als unsicheren Ausgang. "Der Aktionär" empfehle Vorsicht walten zu lassen. Dass Potenzial hinter der neuen Strategie stecke, habe das Wachstum im E-Commerce-Segment in den jüngsten Quartalen eindrucksvoll bewiesen. Dennoch bleibe "Der Aktionär" der Meinung, dass die GameStop-Aktie selbst dann überbewertet sei, wenn man von einem extrem optimistischen Szenario ausgehe.Fazit: Es gebe zahlreiche Alternativen, die mit deutlich weniger Risiko verbunden seien als in ein Unternehmen zu investieren, dass vor knapp einem halben Jahr noch kurz vor der Insolvenz gestanden sei, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)