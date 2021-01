Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

192,70 EUR +61,88% (27.01.2021, 14:47)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

147,98 USD +92,71% (26.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Das US-Nachrichtenportal CNBC berichte, dass der Hedgefonds Melvin Capital seine Short-Position bei GameStop am späten Dienstagnachmittag geschlossen habe. Dies habe Fondsmanager Gabe Plotkin gegenüber Andrew Ross Sorkin von CNBC gesagt. Der Bericht löse eine Verkaufswelle in der GameStop-Aktie aus: Seit ihrem Hoch bei 300 Euro habe sie sich mittlerweile halbiert. Der Spuk dürfte vorbei sein.Wie viel Melvin Capital mit der Short-Position verloren habe, habe CNBC nicht herausfinden können. Die Schmerzgrenze von Plotkin dürfte aber überschritten gewesen sein, nachdem Mitbewerber ihm schon mit 3 Mrd. USD hätten aushelfen müssen. Plotkin habe dem Bericht nachgesagt, dass seine Einschätzung, GameStop würde Konkurs anmelden, falsch gewesen sei.Nach Angaben von S3 Partners hätten Hedgefonds mit ihren Short-Spekulationen bei GameStop einen Verlust von mehr als 5 Mrd. USD allein seit Jahresbeginn verzeichnet, einschließlich eines Verlusts von 917 Mio. USD am Montag und 1,6 Mrd. USD am Freitag. Die Verluste vom Dienstag dürften hierbei noch nicht berücksichtigt gewesen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: